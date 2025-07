Wonderlast. Il quarto “atto“ fa 9mila presenze.

GUBBIO – Le aspettative erano alte e sono state rispettate. La quarta edizione del Wonderlast Music Festival, che ha animato le serate del 12 e 13 luglio a Gubbio, chiude con numeri in crescita rispetto all’anno scorso: sono 9.000 le presenze (circa 5.000 nel primo giorno, il 12 luglio) registrate nella due giorni di musica e divertimento, un migliaio in più di quelle del 2024. Sul palco, caratterizzato da un potente sound system ed effetti speciali, si sono esibiti artisti del calibro di Shiva, Kid Yugi, Clara, Ava, Villabanks, DJs from Mars, Edmmaro, Jr.Stit, N4C e Goodboys. A fare da cornice all’evento, giovane come storia ma già in grado di dimostrare il suo rilievo nel panorama regionale, quest’anno c’era la nuova location, il Wonderlast Park, un’area di due ettari allestita interamente per l’occasione, in un’atmosfera accogliente e con il panorama dell’affascinante città di Gubbio sullo sfondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

