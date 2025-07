Dove vedere in tv Italia-Serbia Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Mercoledì 16 luglio (ore 16.30) si giocherà Italia-Serbia, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver conquistato sei vittorie su otto incontri disputati tra Quebec City (Canada) e Chicago (USA), i Campioni del Mondo si sono trasferiti a Lubiana (Slovenia) per disputare la terza e ultima settimana della fase preliminare del prestigioso torneo internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi aprono le danze contro la sempre arcigna compagine balcanica. Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, avvincente e appassionato: gli azzurri, al momento terzi in classifica generale, hanno bisogno di un successo per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Serbia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

