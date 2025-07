E Giani va al Nazareno Schlein prende tempo per risolvere il nodo Fico in Campania

A guardare i giri di orologio si è capito subito che la soluzione non sarebbe stata semplicissima. Il faccia a faccia tra il presidente della Toscana Eugenio Giani e la segretaria del Pd El.

Toscana, le trattative Pd. Vertice fiume al Nazareno, Giani: nessun passo indietro - Firenze, 15 luglio 2025 – Per gli abbracci sono servite quattro interminabili ore di confronto serrato e “tanta acqua da bere” per combattere l’arsura.

Regionali in Toscana: Giani al Nazareno da Elly Schlein. Incontro dura da oltre 3 ore - Problemi seri? Nodi che non si sciolgono? Lungo incontro tra Elly Schlein ed Eugenio Giani al Nazareno.

Regionali in Toscana: Giani al Nazareno da Elly Schlein. Incontro durato oltre 3 ore - Alla fine del lunghissimo incontro, Eugenio Giani ha rilasciato questa dichiarazione diffusa ai giornalisti dal suo portavoce, Bernard Dika: "E' stato un incontro proficuo segnato da una piena condivisione del quadro politico con la segretaria Elly Schlein, i membri della segreteria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro, e il segretario regionale Emiliano Fossi, con i quali ho lavorato in stretta sinergia negli ultimi mesi" L'articolo Regionali in Toscana: Giani al Nazareno da Elly Schlein.

Tutte le incognite del Nazareno. Tre nuove componenti in pochi giorni: la segreteria pensa a una Direzione (ma Bonaccini faticherebbe a tenere i suoi). Matteo Ricci dato in svantaggio nelle Marche. Arturo Parisi: “In cifra assoluta gli elettori dem sono poco più Vai su Facebook

