di Elisa Capobianco Una notizia doppia e di quelle belle che fanno – doppiamente – bene alla cittĂ . A cinque anni di distanza dalla chiusura della storica edicola della stazione ferroviaria di Empoli, in piazza don Minzoni torna una rivendita di giornali con annessi tabacchi e servizi di ricevitoria a 360 gradi. Il sogno imprenditoriale di Marco Frulloni ha preso forma segnatamente al civico sette, in un ampio fondo commerciale da tempo vuoto. "Credo profondamente in questo settore e credo nelle potenzialitĂ della mia adorata cittĂ che ha tanto da offrire", ha esordito ieri accogliendo i clienti nel primo giorno di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Informazione al centro. L’edicola in zona stazione: "Giornali e tanti servizi"

