di Sonia Fardelli Una notte dedicata ai colori e alla magia delle bandiere. Ma anche convegni e ospiti importanti per cercare di promuovere questa antica arte, tramandata fino ai nostri e che sta attirando un numero sempre maggiore di giovani. A è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione numero 14 di Bandiere sotto le stelle, la kermesse promossa dal gruppo storico degli Sbandieratori e Musici CittĂ in collaborazione con il Comune che si terrĂ sabato e domenica nel centro storico. Sabato alle ore 21.15 dopo il corteo storico, si terrĂ lo spettacolo in Piazza Grande con i gruppi di sbandieratori ospiti, tra cui i campioni in carica della Federazione Italiana Sbandieratori la Contrada San Luca di Ferrara e gli sbandieratori CittĂ di Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo show di bandiere sotto le stelle. Weekend di eventi a Bibbiena: spazio all’arte del gruppo storico