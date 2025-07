Regionali Del Re e il passo di lato | Contro di me ostracismo e veti La mia battaglia resta in Comune

di Francesco Ingardia Cecilia Del Re rimane al suo posto, e rilancia. La pasionaria di Firenze Democratica annuncia il passo indietro rispetto alla chance di candidarsi coi Verdi alle regionali d'autunno. Colpa di 'veti incrociati' sul suo nome, ingombrante per Sinistra Italiana che su Firenze punta forte sull'enfant prodige Lorenzo Falchi, il sindaco di Sesto, e scomodo al contempo per il Pd sia per vecchi attriti ai tempi di Nardella sindaco che portarono alla "defenestrazione" di Del Re da assessora all'Urbanistica, sia per il cortocircuito tra i dem di dover accettare di candidare nel campo largo un'esponente che a Palazzo Vecchio siede all'opposizione.

Regionali, Italia Viva corteggia il Pd. Ma la Sinistra vuole un cambio di passo - Il campo largo in Toscana è anche (e soprattutto) questione di prospettive. E l’ultima sembra essere quella del salto collettivo sull’Arca di Noè a trazione dem per sfuggire al diluvio dell’anonimato politico (e rimandare poi le discussioni una volta a bordo).

Elezioni Regionali Campania, Cirielli rilancia: «Nessun passo indietro» - «Io sono un ufficiale dei carabinieri. E nella vita militare serve sempre un piano alternativo. E io ce l?ho».

Regionali in Toscana: Schlein vede Giani e lo lascia “in bilico”. Ma lui: “Nessun passo indietro”. E una carta segreta - Non c'è stato il "via libera" di Elly Schlein alla ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Toscana nel lunghissimo incontro al Nazareno.

Regionali, Del Re e il passo di lato: "Contro di me ostracismo e veti. La mia battaglia resta in Comune" - L’anima di Firenze Democratica aveva suscitato l’interesse di Verdi e civici "Io candidata? Lo riporta msn.com

Regionali, colloquio Schlein-Conte. Giani: “Nessun passo indietro” - La segretaria dei dem vede il governatore toscano ma non scioglie la riserva. Riporta repubblica.it