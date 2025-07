Italo Bocchino spiana De Giovanni | Volgare pavido senza attributi

Italo Bocchino risponde agli insulti di¬† Maurizio De Giovanni. Lo scrittore napoletano lo aveva preso di mira per alcune frasi da lui pronunciate al Festival "Il libro possibile" a Polignano a Mare. Qui Bocchino aveva attaccato "la politica della Schlein", ossia "ballare al Gay Pride e inaugurare il murale dedicato a Michela Murgia. Ma chi se ne frega del murale della Murgia. E chi se ne frega della Murgia". Frasi che hanno scatenato il livore di De Giovanni, che sui social ha scritto: "Lavati la bocca, prima di nominare Michela. Lavatela col liquido giusto. Ignorante, ottuso, piccolo uomo".¬† "Sono stupito, amareggiato e offeso perch√© De Giovanni ha fatto un commento volgare e pavido - risponde il direttore editoriale del Secolo d'Italia -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Italo Bocchino spiana De Giovanni: "Volgare, pavido, senza attributi"

In questa notizia si parla di: bocchino - giovanni - italo - spiana

Bocchino e gli insulti choc di De Giovanni. "Col liquido giusto...", "volgare e pavido" - Uno scontro aspro nella kermesse estiva Il libro possibile, il festival in corso a Polignano a Mare, tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro e la solita ondata di odio social in cui spicca l'insulto inqualificabile dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Bocchino e l'insulto choc dello scrittore De Giovanni: "Ecco la loro democrazia" - Una dinamica ormai arcinota quella che ha seguito lo scontro acceso tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro al festival ¬ęIl libro possibile¬Ľ a Polignano a Mare.

Italo Bocchino spiana De Giovanni: Volgare, pavido, senza attributi | .it; Italo Bocchino, De Giovanni agghiacciante: Ignorante, lavati col liquido giusto | .it; Otto e mezzo, Italo Bocchino gela lo studio: Cosa c'è di sbagliato? | .it.

Bocchino e l'insulto choc dello scrittore De Giovanni: "Ecco la loro democrazia" - Una dinamica ormai arcinota quella che ha seguito lo scontro acceso tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro al festival «Il libro ... Da iltempo.it

Bocchino e gli insulti choc di De Giovanni dopo lo scontro su Murgia. "Col liquido giusto...", "volgare e pavido" - Uno scontro aspro nella kermesse estiva Il libro possibile, festival in corso a Polignano a Mare, tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro e la ... Riporta iltempo.it