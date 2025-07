All’ ippodromo Sesana tornano gli appuntamenti infrasettimanali. Mercoledì 16 luglio alle ore 20.30 (cancelli aperti alle ore 19) ha inizio un altra bella serata in compagnia di sette avvincenti corse e come sempre tanto divertimento anche a bordo pista. I bambini e le famiglie saranno accolte da personaggi con costumi di fantasia ed avranno a disposizione il Sesana Baby Village con castelli gonfiabili, pista mountain bike, trucca bimbi, balloon art e i magnifici pony e cavalli per splendide cavalcate in sicurezza. Per gli adulti ad ogni convegno ci sarĂ la musica live bordo pista, il servizio manicure, l’angolo delle stelle e tante altre iniziative che sarĂ bello scoprire, vivendo una serata veramente unica e una esperienza particolare, al fresco del grande parco giardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Sesana c’è il trotto montato. Tante attività a bordo pista