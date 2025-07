Arriva in Garfagnana la biblioteca itinerante Tam-Tam che porta libri, letture, laboratori e attivitĂ culturali sul territorio. Giovedì 17 luglio, dalle ore 10 alle ore 12, il furgone sarĂ a Castelnuovo in via Farini, mentre il pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, si sposterĂ preso gli impianti sportivi di Gallicano. Per l’occasione, tutte le biblioteche locali potranno partecipare per promuovere le proprie attivitĂ . Le attivitĂ sono aperte a tutti con ingresso gratuito. "Un modo divertente e creativo – spiega la presidente dell’Unione Comuni, Raffaella Mariani – per avvicinare soprattutto i giovani alla lettura, attraverso attivitĂ ludiche e inclusive che vedono le comunitĂ locali raggiunte da questo speciale mezzo che offre un’occasione di incontro con il mondo delle biblioteche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovedì arriva la biblioteca itinerante