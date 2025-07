La tutela dell’ambiente L’intervento sul Borra

Il Consorzio di bonifica Basso Valdarno dà il via alla realizzazione della progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del torrente Borra tra Montecatini e Massa e Cozzile, nella zona di Margine Coperta. I lavori, finanziati grazie al piano nazionale 2024 per la mitigazione del rischio idrogeologico, prevedono il rinforzo delle murature, le pareti in mattoni sulle due sponde del corso d’acqua, e delle arginature in terra, le opere idrauliche dirette a delimitare l’alveo di piena e a contenerne le acque, impedendo che esse inondino i terreni situati a livello inferiore, nel tratto posto a una quota più elevata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tutela dell’ambiente. L’intervento sul Borra

