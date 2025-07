Allen lo psicologo | Come ho ragionato per trovarlo

C‚Äô√® un silenzio che spaventa, e uno che protegge. Allen, cinque anni, scomparso per oltre trentasei ore nei boschi di Latte, a Ventimiglia, ha scelto il secondo. Si √® nascosto sotto terra, tra rovi e cemento, in un cunicolo vicino all‚Äôautostrada, come farebbe un cucciolo spaventato dal rumore del mondo. Non ha risposto ai richiami, non si √® mosso quando gli elicotteri sorvolavano la zona. √ą rimasto l√¨, nascosto, immobile. Vivo. E ad aiutarlo, da lontano, c‚Äô√® stato qualcuno che non lo conosceva affatto, ma sapeva esattamente cosa cercare. Lo psicologo ligure Roberto Ravera, esperto di neuropsichiatria infantile e disturbi dello spettro autistico, √® stato chiamato nella notte tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Allen, lo psicologo: "Come ho ragionato per trovarlo"

Come √® stato ritrovato Allen, la strategia dello psicologo: ¬ęUn bambino con autismo cerca un luogo protetto¬Ľ. La ricerca nei cunicoli - Dopo quasi due giorni di ricerche senza sosta, Allen Bernard Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso l?11 luglio da un campeggio di Ventimiglia, √® stato ritrovato vivo e in buone condizioni.

Allen si era nascosto in un anfratto. Determinante lo psicologo: "Paura dei rumori" - Si sono concluse nel modo migliore le ricerche avviate per ritrovare Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso lo scorso 11 luglio da un camping della frazione Latte, a Ventimiglia, dove era appena arrivato con la famiglia.

‚ÄúTerrore di queste due cose‚ÄĚ: ecco come lo psicologo ha aiutato a trovare Allen. Il vero eroe √® lui - l ritrovamento di Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia, ha sollevato un‚Äôondata di emozioni in tutta Italia.

Roberto Ravera, lo psicologo che ha guidato la ricerca di Allen: «Seguito il suo "Gps mentale". Era nascosto nel silenzio, il suo mondo» - «Allen non si è allontanato per fuggire, ma per curiosità.

Allen era in un anfratto, steso tra i rovi e la vegetazione, vicino a un sentiero e all'autostrada.