E la ’Cappucciniana’ va. Gli incontri fanno il pieno.

La ’Cappucciniana’ prosegue con il vento in poppa. Il festival estivo culturale creato dall’associazione Padre Damiano da Bozzano per rendere vivo e ’salvare’ il convento dei frati Cappuccini, è giunto al giro di boa. Dopo due settimane di intenso impegno, i volontari dell’associazione si apprestano a sostenere la fatica delle ultime due settimane di luglio, ricche di proposte culturali che sarebbero un bel biglietto da visita per l’ambiziosa proposta di candidare Massa a capitale della cultura. Stasera, sul palco della ’Cappucciniana’, si aprirà un prezioso dibattito su ’Gaza.una strage di bambini’, con ospiti impegnati sul piano umanitario, coordinato da Giancarlo Albori, presidente provinciale dell’Anpi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

