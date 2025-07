Due scippi in poche ore Prese di mira anziane sole caccia al malvivente

Due scippi nello stesso giorno, sabato scorso, già all'attenzione delle forze dell'ordine ma che hanno creato particolare allarme sociale. I due scippi, entrambi entrambi messi a segno da un uomo in bicicletta, sono avvenuti nel pomeriggio. Nel primo caso si tratta di un episodio avvenuto in via Cairoli, in pieno centro storico. Vittima una signora che è stata affiancata dallo scippatore, che le ha strappato la borsa ed è scappato. La signora è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso perché, nella caduta, ha riportato diverse escoriazioni. La borsa della signora, 70enne, conteneva una modesta somma di denaro e i documenti.

