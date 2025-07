Proseguono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione del litorale di Marina. Metro dopo metro, con i cantieri ormai avviati da diverse settimane, il nuovo viale Colombo sta iniziando finalmente a prendere forma. E ridisegna in modo completo quel tratto di costa, in particolare nella parte di strada che, dalla rotatoria di via Modena, arriva diversi metri più avanti in direzione Massa sino all’ingresso di levante del porto, lungo viale da Verrazzano. Che i lavori del Waterfront, insieme all’area dell’ex Mediterraneo e alla nuova passeggiata a mare, siano stati i temi più dibattuti di Marina negli ultimi anni, è fuori dubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Waterfront, sale il sipario. Il nuovo viale Colombo tra estetica e sicurezza