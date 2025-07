Bari palazzo evacuato Dubbi e paure dei residenti | Nessuno ci ha detto nulla temiamo per le nostre case

La preoccupazione legata all?incertezza dei tempi sta colpendo in queste ore gli inquilini, i proprietari ed i vicini del condominio in via Emanuela Mola 14, sgomberato domenica sera da vigili. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari, palazzo evacuato. Dubbi e paure dei residenti: «Nessuno ci ha detto nulla, temiamo per le nostre case»

Bari, evacuato altro palazzo: in via Mola allarme per crepe dopo l’abbattimento dell’edificio vicino - Dodici nuclei familiari, tra cui anche un gruppo di turisti ospiti di un b&b, sono stati sgomberati per precauzione. Segnala bari.repubblica.it

Bari, tra gli sgomberati dal palazzo in via Mola una disabile di 73 anni: “Aspetto su una sedia” - La donna è una delle inquiline in affitto degli appartamenti dichiarati inagibili dopo le segnalazioni di crepe sui muri, a seguito dell’abbattimento ... Riporta bari.repubblica.it