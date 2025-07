Strada e muro ora sono in sicurezza. A Prunetta conclusi due cantieri.

Prunetta indossa il vestito della festa grazie alla conclusione di due importanti lavori di manutenzione, programmati e attuati dal servizio cura del territorio del Comune di San Marcello Piteglio. Gli interventi hanno riguardato la completa riqualificazione di una via nel centro del paese e il rifacimento di un muro stradale in pietra lungo la strada comunale che conduce a Capanne di Sotto. La nuova pavimentazione in pietra arenaria della storica "Via di Rifredo", situata nel centro di Prunetta, è stata realizzata dalle maestranze comunali. La via, da sempre elemento di congiunzione tra la via Mammianese (Strada Provinciale 633) e il posteggio di via Prato al Cerro, versava da anni in condizioni degradate, presentando anche profili di rischio per la sicurezza e il decoro urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

