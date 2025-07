La Scuola Normale ha ricevuto un finanziamento europeo per il progetto EnLIGHT, ambiziosa iniziativa che mira a valutare con precisione la composizione e la tenuta dei farmaci, in particolare di quelli contro il diabete, per migliorarne la stabilità , la biodisponibilità e l’efficacia terapeutica. Nato dalla mente di Francesco Cardarelli, professore associato di fisica alla Scuola Normale, il progetto vuole sviluppare una tecnologia ottica innovativa che consenta "l’analisi rapida, quantitativa e non invasiva dello stato fisico, dell’efficienza di incapsulamento e della stabilità di farmaci nanoformulati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo mezzo per controllare farmaci diabete