Sostegno alle famiglie in difficoltà grazie all’Emporio della solidarietà

Dodici tonnellate di prodotti alimentari e di beni di prima necessità, destinati a famiglie e a persone in temporanea difficoltà economica, sono state raccolte lo scorso sabato 24 maggio – in occasione della giornata dedicata alla raccolta alimentare a favore dell’ Emporio della solidarietà – e sono state donate al supermercato solidale di Caritas Diocesana della Spezia, Sarzana e Brugnato. Un’iniziativa a cui le comunità della Spezia e della Lunigiana hanno dato il loro significativo contributo dimostrandosi, ancora una volta, solidali. Alla giornata di raccolta hanno aderito oltre 30 supermercati e ipermercati del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sostegno alle famiglie in difficoltà grazie all’Emporio della solidarietà

