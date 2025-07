Siderurgico di Taranto | oggi l’incontro interistituzionale fondamentale Ieri il ministro Urso ha illustrato il piano di decarbonizzazione ai sindacati Usb | impossibile senza intervento istituzionale per l' occupazione

Oggi, per il ministro Urso, è necessario firmare un accordo. Sono convocati al ministero delle Imprese i rappresentanti delle istituzioni locali tarantine, per sottoscrivere il piano di decarbonizzazione necessario alla nuova autorizzazione integrata ambientale da concedere all’ex Ilva per il siderurgico di Taranto. C’è molta attesa per la decisione che prenderĂ il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, in carica da poche settimane, nonchĂ© del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Non è per nulla scontata la loro firma. Ma nelle scorse settimane il ministro ha detto che senza accordo per la decarbonizzazione (con un rigassificatore ad esempio) si va alla chiusura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Siderurgico di Taranto: oggi l’incontro interistituzionale fondamentale Ieri il ministro Urso ha illustrato il piano di decarbonizzazione ai sindacati. Usb: impossibile senza intervento istituzionale per l'occupazione

In questa notizia si parla di: taranto - siderurgico - ministro - urso

La clericalata della settimana è del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha avuto colloqui con gli arcivescovi di Taranto e Genova e anche con il presidente della Cei e cardinale Matteo Zuppi sul futuro degli stabilimenti siderurgici dell’ex I Vai su Facebook

La #clericalata della settimana è del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che ha avuto colloqui con gli arcivescovi di Taranto e Genova sul futuro degli stabilimenti siderurgici dell’ex Ilva. Le altre segnalazioni https://blog.uaar.it/2025/07/14/c Vai su X

Siderurgico di Taranto: oggi l’incontro interistituzionale fondamentale; Ex Ilva, Emiliano: riunione aggiornata al 15 luglio per trovare accordo; Ex Ilva, una settimana per trovare l’accordo. Urso: «In ballo il futuro della siderurgia».

Ex Ilva, in corso incontro al Mimit con i sindacati. Urso: «È un dovere riassegnarla». Emiliano chiede una pausa per sentire Bitetti - È il primo chiarimento che avrebbe voluto fare il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, incontrando i sindacati ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Ex Ilva, il ministro Urso presenta il piano di decarbonizzazione. Ecco le condizioni per salvare Acciaierie d’Italia - Solo così, giovedì 17 luglio, si potrà riottenere l’Autorizzazione integrata ambientale. Secondo informazione.it