Una volta c’era la Caracas di Hugo Chavez. Oggi è la Bogotà di Gustavo Petro, presidente della Colombia. Anche la Spagna e l’Irlanda oggi saranno nel paese latinoamericano per adottare “misure concrete” contro Israele. Fondato all’inizio di quest’anno, il “Gruppo dell’Aia” è un blocco di stati che include Sudafrica, Cuba e Malesia, uniti dall’obiettivo di promuovere il boicottaggio e le sanzioni contro Israele. Tra gli stati che inviano diplomatici al vertice colombiano figurano Algeria, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Cuba, Gibuti, Honduras, Indonesia, Irlanda, Libano, Malesia, Namibia, Nicaragua, Oman, Portogallo, Spagna, Qatar, Turchia e Uruguay. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dai dittatori a Francesca Albanese: chi c'è in Colombia alla festa terzomondista contro Israele

Un anno di rottura tra Colombia e Israele: ora la necessità rischia di prevalere sui diritti umani - È passato un anno da quando il presidente della Colombia Gustavo Petro, il primo maggio del 2024, tenne un discorso accorato in Plaza Bolivár a Bogotà: “Vi annuncio che oggi il governo del cambio (l’amministrazione di Petro, capo di stato della Colombia dal 2022, nda ) rompe le relazioni diplomatiche con il governo di Israele, per avere a capo un genocida.

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Gaza, al-Jazeera: “3 morti nei nuovi raid di Israele: 81 nelle ultime 24 ore”. Giallo sulla tregua. Cisgiordania: giovane palestinese ucciso dall’Idf a Gerico. Tel Aviv intercetta due missili lanciati dallo Yemen. La Colombia nomina il suo primo ambasciatore in Palestina | DIRETTA - Continua la nuova offensiva lanciata da Israele nella Striscia di Gaza, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte del territorio costiero palestinese.

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Gaza, al-Jazeera: “3 morti nei nuovi raid di Israele: 81 nelle ultime 24 ore”. Giallo sulla tregua. Onu: quasi 180mila sfollati dal 15 maggio. Cisgiordania: giovane palestinese ucciso dall’Idf a Gerico. Tel Aviv intercetta due missili lanciati dallo Yemen. Colombia nomina il primo ambasciatore in Palestina | DIRETTA - Continua la nuova offensiva lanciata da Israele nella Striscia di Gaza, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte del territorio costiero palestinese.

