Roma, si risveglia dal coma e pensa di vivere nel 1980. La storia di Luciano. (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha passato i sessant'anni, ma quando si è svegliato dal coma, la sua memoria era ferma al 20 marzo 1980 quand'era un ventiquattrenne, addetto alle operazioni di terra, dell'aeroporto di Fiumicino. È stato investito da un pirata della strada nel 2019 e al suo risveglio dal coma, il giorno dopo, credeva di essere nel marzo del 1980, anno in cui era un ventiquattrenne e viveva con i genitori a Monte Mario. È accaduto a Roma a Luciano d'Adamo: non ricordava di avere 63 anni, una moglie e neppure un figlio. D'Adamo che oggi di anni ne ha 68 ha raccontato i particolari di quella giornata: uscito dal coma, l'uomo aveva chiesto di chiamare sua madre, ignorando il fatto che fosse morta da tempo, quando gli portarono uno smartphone, non riuscì nemmeno a capire di cosa si trattasse. Nella sua stanza si presentò la moglie senza che lui la riconoscesse.

Roma - si sveglia dopo 5 anni di coma ma pensa di essere nel 1980 e non riconosce moglie e figlio : l’incredibile storia di Luciano D’Amato - Quando la moglie e il figlio sono entrati nella sua stanza, D’Adamo nemmeno li ha riconosciuti. “Luciano – scrive ancora il giornale – ormai ha capito che quasi tutta la sua vita da uomo adulto è andata persa e non la riavrà mai più. Nel 2019 rimane gravemente ferito in un incidente stradale e finisce in coma. (Tpi.it)

Luciano si sveglia dal coma e pensa di essere nel 1980 : “Non so chi siano mia moglie e mio figlio” - Oggi Luciano lavora come manutentore in una scuola, e pur non ricordando molte persone che lo salutano, risponde con gentilezza. Ogni piccolo dettaglio della vita moderna, dal telefono cellulare alla mappa interattiva di Roma, era per lui un’esperienza nuova e strana. Analogamente, quando ha incontrato suo figlio, un uomo di 35 anni, non riusciva a comprendere come potesse essere suo figlio, ... (Thesocialpost.it)

Sessantenne si sveglia dal coma e crede di essere nel 1980 - quando aveva 24 anni e non era sposato - Non ha riconosciuto sua moglie, quando è entrata nella sua stanza d'ospedale. Al Messaggero ha raccontato: "Mi chiamava 'Luciano'. E io mi chiedevo come faceva a saper il mio nome".Continua a leggere . (Fanpage.it)