Roma celebra il cioccolato | in arrivo Roma Chocolate in Trastevere dal 25 al 27 ottobre

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 25 al 27, la storica piazza di Largo San Giovanni de Matha a, si trasformerà in una vera e propria boutique di. L’evento “” offrirà un’esperienza unica per gli amanti del dolce più celebre al mondo, con artigiani delche presenteranno una vasta gamma di delizie a base di cacao. Dai cioccolatini alle praline, passando per creazioni innovative come la cioccolata vegan e atizzata, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare e scoprire un universo di gusti. L’accesso all’evento è gratuito, rendendolo accessibile a tutti coloro che desiderano immergersi in un’esperienza golosa senza pari. L’atmosfera unica diDurante “”, la piazza di Largo San Giovanni de Matha sarà adornata da casette di legno, creando un’atmosfera accogliente e festosa.