Gaeta.it - Rapina a Lecco: Due Giovani Arrestati Per Aggressione a 27enne

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza ha sconvoltonei giorni scorsi, quando un 18enne italiano e un 17enne di origini tunisine sono statiper una tentataai danni di un. Questo avvenimento si è verificato sul Lungolario Isonzo, una zona che ha visto crescere negli ultimi tempi preoccupazioni riguardanti la sicurezza. Gli agenti della Questura dihanno risposto prontamente alla segnalazione dell'incidente, portando alla cattura dei due sospetti e a misure cautelari immediate. Dettagli dell'incidente Laha avuto luogo in un momento della giornata che non ha permesso alla vittima di prevenire l'. Il, mentre tentava di difendersi, è stato colpito violentemente alla testa e alle gambe dai due, i quali cercavano di strappargli il portafogli.