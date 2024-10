Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. I biancorossi devono invertire subito la rotta (Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è una stagione da raddrizzare e l’Ancona deve farlo subito. Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite parlano da sole e hanno fatto deviare i dorici dalla promettente strada intrapresa nelle due vittorie con cui ha inaugurato il campionato. Parlare di classifica, dopo sette turni, ha ancora un senso piuttosto relativo, ma più le giornate passano e più le posizioni diventano significative del percorso fatto e delle qualità espresse. Ecco, è proprio dalla qualità messa in campo durante quasi tutte queste sette partite che la squadra di Gadda deve ripartire, nel primo turno infrasettimanale del campionato, per riprovarci oggi pomeriggio a Termoli. Quella contro la Civitanovese è stata la terza sconfitta immeritata subita dai dorici in questa stagione. Ilrestodelcarlino.it - Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. I biancorossi devono invertire subito la rotta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è una stagione da raddrizzare e l’Ancona deve farlopartite parlano da sole e hanno fatto deviare i dorici dalla promettente strada intrapresadue vittorie con cui ha inaugurato il campionato. Parlare di classifica, dopo sette turni, ha ancora un senso piuttosto relativo, ma più le giornate passano e più le posizioni diventano significative del percorso fatto e delle qualità espresse. Ecco, è proprio dalla qualità messa in campo durante quasi tutte queste sette partite che la squadra di Gadda deve ripartire, nel primo turno infrasettimanale del campionato, per riprovarci oggi pomeriggio a Termoli. Quella contro la Civitanovese è stata la terza sconfitta immeritata subita dai dorici in questa stagione.

