Qatar Airways adotta Starlink: il futuro della connettività a bordo entro il 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Qatar Airways si sta preparando a rivoluzionare l'esperienza di volo nel 2025, dotando la sua intera flotta di Boeing 777 del servizio internet satellitare Starlink. Con questo approccio innovativo, la compagnia di bandiera del Qatar mira a migliorare significativamente la connettività dei propri passeggeri, offrendo un accesso alla rete ad alta velocità, anche a migliaia di piedi di altezza. L'implementazione del servizio Starlink Nella sua visione di modernizzazione, Qatar Airways ha recentemente effettuato il primo volo mondiale con un Boeing 777 equipaggiato con Starlink, un punto di svolta significativo nel settore dell'aviazione. La rotta inaugurale ha avuto come destinazione Londra, mostrando al pubblico la possibilità di rimanere connessi anche durante i voli intercontinentali.

