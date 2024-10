Fanpage.it - Perché sempre più persone si ammalano di Alzheimer, la neurologa: “Stiamo provando un metodo per scoprirlo prima”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si stima che entro il 2050 lecon demenza in Italia saranno circa 2,3 milioni, quasi il doppio di quelli attuali. La forma più comune è quella determinata dalla malattia di. Tra le cause c'è l'invecchiamento della popolazione generale e alcuni fattori modificabili, ma in futuro la diagnosi precoce potrebbe fare la differenza.