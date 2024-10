Papa Francesco, a Nordest crolla la fiducia nel pontefice: meno 33% in undici anni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Fratelli e sorelle, buonasera»: era un mercoledì, quel 13 marzo 2013, quando con queste parole si è affacciato al balcone di San Pietro Jorge Maria Bergoglio appena eletto Ilgazzettino.it - Papa Francesco, a Nordest crolla la fiducia nel pontefice: meno 33% in undici anni Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Fratelli e sorelle, buonasera»: era un mercoledì, quel 13 marzo 2013, quando con queste parole si è affacciato al balcone di San Pietro Jorge Maria Bergoglio appena eletto

Tommaso Grossi morto a 14 anni di tumore : “Papa Francesco ha risposto alla sua lettera” - Ma poi il male si era ripresentato in maniera ancora più forte. Per questo il 14enne aveva deciso di scrivere al Papa per raccontare la sua condizione e per esprimere la sua gioia per aver ricevuto la cresima. Tommaso Grossi è morto a 14 anni per una grave forma di tumore. Lettera a cui il Pontefice aveva subito risposto. (Thesocialpost.it)

Papa Francesco chiude al Diaconato femminile : “I tempi non sono maturi” - La Chiesa Cattolica chiude nuovamente le porte davanti alle richieste delle fedeli, a cui è negato l'accesso a Ministeri e ordinamenti. . Pontefice ha giustificato la scelta sostenendo che al momento non vi siano i fattori per approvare la scelta e soprattutto riconoscendo che non è il con il Diaconato. (Ildifforme.it)

Vangelo di oggi 22 Ottobre 2024 : Lc 12 - 35-38 | Commento di Papa Francesco - ma settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 12,35-38 In quel tempo, Gesù disse ai suoi. Martedì della 29. . Meditiamo il Vangelo odierno, prendendo spunto da questa citazione:«Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli». . . Nel Vangelo odierno, Nostro Signore ricorda l’importanza di farsi trovare pronti nel momento del passaggio. (Lalucedimaria.it)