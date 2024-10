Pallamano / Chiaravalle, esordio vincente in serie B (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 20-37 a Falconara. Coach Salem Fradi e il dirigente Tommasi in coro: “Vogliamo toglierci tante soddisfazioni” Chiaravalle – Debuto vincente, 20-37 a Falconara, della Publiesse Chiaravalle di coach Salem Fradi. Fradi, una figura storica della società, in biancoblu da circa trent’anni, si dice soddisfatto: “Innanzitutto ringrazio il club per la fiducia rinnovata, cercherò di esserne all’altezza. Il gruppo è interessante, rappresenta il nostro futuro ed è composto da tanti ragazzi Under 18 e Under 16. Amalgamati con alcuni giocatori poco più grandi, ma comunque giovanissimi. Le prospettive sono buone, stiamo lavorando bene e i risultati iniziali lo confermano. C’è ancora da sudare tanto”. Fradi prosegue, parlando della sinergia con la prima squadra di coach Andrea Guidotti: “Siamo perfettamente allineati con il mondo dei grandi, le linee guida arrivano dall’alto. .com - Pallamano / Chiaravalle, esordio vincente in serie B Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 20-37 a Falconara. Coach Salem Fradi e il dirigente Tommasi in coro: “Vogliamo toglierci tante soddisfazioni”– Debuto, 20-37 a Falconara, della Publiessedi coach Salem Fradi. Fradi, una figura storica della società, in biancoblu da circa trent’anni, si dice soddisfatto: “Innanzitutto ringrazio il club per la fiducia rinnovata, cercherò di esserne all’altezza. Il gruppo è interessante, rappresenta il nostro futuro ed è composto da tanti ragazzi Under 18 e Under 16. Amalgamati con alcuni giocatori poco più grandi, ma comunque giovanissimi. Le prospettive sono buone, stiamo lavorando bene e i risultati iniziali lo confermano. C’è ancora da sudare tanto”. Fradi prosegue, parlando della sinergia con la prima squadra di coach Andrea Guidotti: “Siamo perfettamente allineati con il mondo dei grandi, le linee guida arrivano dall’alto.

