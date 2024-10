Osservatorio, in Campania diminuiscono i femminicidi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) diminuiscono in Campania i femminicidi rispetto ad altre regioni italiane. Il dato è stato riferito da Rosaria Bruno, presidente dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne della Regione Campania, in occasione del corso ‘Approfondimenti sulla violenza di genere: l’importanza della corretta informazione per contribuire a contrastarla, promosso dall’Università Federico II di Napoli e dall’Ordine dei giornalisti della Campania. «Il fenomeno – ha detto Bianco – purtroppo esiste e persiste. Sono numeri che indicano una gravità perché anche un solo femminicidio è una sconfitta, ma vi sono delle regioni, soprattutto nel Nord, che hanno il tristissimo primato in questo fenomeno». Nel 2024 in Campania le donne uccise sono state 4 mentre a livello nazionale si contano, fino ad aprile, 88 femminicidi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)inrispetto ad altre regioni italiane. Il dato è stato riferito da Rosaria Bruno, presidente dell’sul fenomeno della violenza sulle donne della Regione, in occasione del corso ‘Approfondimenti sulla violenza di genere: l’importanza della corretta informazione per contribuire a contrastarla, promosso dall’Università Federico II di Napoli e dall’Ordine dei giornalisti della. «Il fenomeno – ha detto Bianco – purtroppo esiste e persiste. Sono numeri che indicano una gravità perché anche un soloo è una sconfitta, ma vi sono delle regioni, soprattutto nel Nord, che hanno il tristissimo primato in questo fenomeno». Nel 2024 inle donne uccise sono state 4 mentre a livello nazionale si contano, fino ad aprile, 88

