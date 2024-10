Panorama.it - Maternità vuol dire futuro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In cinquant’anni la Liguria ha perso 300 mila abitanti. Nel 1974, infatti, i residenti erano 1,8 milioni e ora sono 1,5 milioni. Un’emorragia che non si è arrestata nonostante l’arrivo di 150 mila stranieri. Tra le regioni d’Italia, quella che si reca al voto per eleggere il nuovo governatore (ne parliamo a pagina 14) dovrebbe dunque prestare la massima attenzione al tema della denatalità e alla questione degli incentivi per aumentare la popolazione. Invece, in vista delle elezioni, le forze politiche sono riuscite a dividersi pure sul tema dei figli. È bastato che Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, dicesse cose normali, circa la necessità di aiutare le famiglie, per scatenare il putiferio.