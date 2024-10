Manovra 2025: Novità sul taglio del cuneo fiscale e aumento delle pensioni minime (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maggiore supporto ai lavoratori e incremento delle pensioni minime, ma persistono tensioni tra governo e Regioni sulle nuove misure economiche. Il governo italiano ha annunciato importanti misure nella Manovra economica per il 2025, con un focus particolare sul taglio del cuneo fiscale. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha comunicato che la nuova normativa coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura attualmente in vigore. Questo ampliamento interesserà i redditi fino a 40.000 euro, rispetto al limite precedente di 35.000 euro, offrendo così un sostegno a un numero maggiore di famiglie. aumento delle pensioni minime Un’altra Novità riguarda le pensioni minime, che nel 2025 dovrebbero aumentare del 2,7% rispetto al trattamento minimo attuale di 598,61 euro. Puntomagazine.it - Manovra 2025: Novità sul taglio del cuneo fiscale e aumento delle pensioni minime Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maggiore supporto ai lavoratori e incremento, ma persistono tensioni tra governo e Regioni sulle nuove misure economiche. Il governo italiano ha annunciato importanti misure nellaeconomica per il, con un focus particolare suldel. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha comunicato che la nuova normativa coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura attualmente in vigore. Questo ampliamento interesserà i redditi fino a 40.000 euro, rispetto al limite precedente di 35.000 euro, offrendo così un sostegno a un numero maggiore di famiglie.Un’altrariguarda le, che neldovrebbero aumentare del 2,7% rispetto al trattamento minimo attuale di 598,61 euro.

