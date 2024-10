L' utile di Deutsche Bank sale a 17 miliardi nel trimestre

Quotidiano.net - L'utile di Deutsche Bank sale a 1,7 miliardi nel trimestre

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha chiuso il terzodell'anno con undi 1,7di euro, in crescita del 39% rispetto allo stesso periodo del 2024. Al risultato, si legge in una nota, ha contribuito il rilascio di una riserva di circa 440 milioni legato al contenzioso sull'acquisizione di Post, al netto del quale gli utili sarebbero saliti dell'8% a 1,3. Alla crescita dei risultati operativi ha contribuito un aumento dei ricavi del 5% a 7,5, con le commissioni salite del 5% a 2,5mentre il margine di interesse è rimasto sostanzialmente stabile. I flussi netti nel privateing e nell'asset management sono ammontati a 27di euro, i costi 'adjusted' si sono ridotti del 2% a 5Nei 9 mesi l'è sceso dell'8% a 3,2di euro mentre al netto dell'impatto del contenzioso Postsarebbe in rialzo del 14% a 3,9