Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 6-3 6-7, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’americano annulla tre match point

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATERZO SET 7-6 (6) Secondo set. Che sport crudele il tennisScappa via il dritto in uscita dal servizio del romano. Si va al terzo. 7-6 Set. Altra gran prima dello statunitense. 6-6 Prima vincente. 6-5. Incredibile passante lungolinea di rovescio in corsa del. 6-4 DUE. Ottimo dritto inside out dell’azzurro. 5-4. Servizio vincente, che non molla. 5-3. Peccato. In rete il dritto incrociato del romano. 5-2. CHE PASSANTEEEEE! Passante di rovescio lungolinea spettacolare dell’azzurro, che lascia andare l’urlo liberatorio. 4-2. Servizio vincente di Matteo. 3-2. SI! Accelerazione con il dritto lungolinea perfetta dell’azzurro. Nuovo minibreak. 2-2 Dritto inside out in contropiede vincente del romano. 2-1