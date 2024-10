Panorama.it - Libano, sul fronte anti Hezbollah - Video

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Beirut () - Il fumo grigiastro si alza dalla roccaforte sciita di Dahieh, sobborgo meridionale di Beirut martellato dalle bombe israeliane. Sul tetto dell’albergo, che domina la zona, arriva di corsa una ragazza che abita da quelle parti. «Non ne posso più. I libanesi non stanno tutti con» sbotta. «Li odio. Non è la mia guerra. Vivo in una zona mista: gli israeliani bombardano gli sciiti, ma abbiamo paura anche noi». Davalla telecamera, però, non parla per timore di rappresaglie. Cristiani, sunniti e anche sciiti non in linea convorrebbero farla finita con «lo Stato nello Stato» dei giannizzeri di Teheran. Nessuno sembra in grado di ribaltare la situazione, ma Panorama ha viaggiato a lungo infra chi sta alzando la testa. Achrafieh è il quartiere di Beirut est, che durante la guerra civile era l’ultima ridotta cristiana attaccata da tutti.