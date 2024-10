Ilfattoquotidiano.it - La salute del cervello vale più di un lifting. Visto che non esiste il botulino dei neuroni, Fondazione Prada inaugura “Preserving the Brain”. Quale sarà il futuro del nostro cervello?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Moriremo di Alzheimer o di Parkinson? Che differenza c’è tra il primo e la demenza senile? Come stabilire l’età del? Anziché chiederci cosa faremo da grandi, chiediamoci cosa farà da grande il. È questo il focus di “the: A Call to Action”, il programma promosso dallae dedicato allo sviluppo di “Human”, indirizzata a un’ampia popolazione, soprattutto quella più giovane, perché è proprio in quella fase della vita che si deve iniziare a costruire ildelladel proprioQuesta nuova edizione vuole concentrare la propria attenzione sull’importanza della prevenzione e del trattamento precoce per patologie ampliamente diffuse e tuttora incurabili come l’Alzheimer, la malattia di Huntington, il Parkinson, la Sclerosi laterale amiotrofica e la Sclerosi multipla.