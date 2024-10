Ilgiorno.it - “Io, silurato senza alcun rispetto”: l’assessore Giovannini passa al contrattacco

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Severinoè stato revocato dagli incarichi in Giunta dopo un atto di tradimento”. È durissimo il contenuto del volantino che l’ormai ex esponente della Giunta Passerini e la compagine di riferimento, Codogno Lista Civica, hanno diffuso dalla giornata di martedì porta a porta., dopo il siluramento avvenuto il 2 settembre scorso, lo aveva promesso: “Metterò nero su bianco tutti i punti della vicenda” e così è stato. L’allontanamento, si legge nel foglio, è stato effettuato “la minima cura del grande lavoro svolto in otto anni di mandato” e “nasce da una vicenda incredibile cioè dalggio dei consiglieri della nostra lista Gianluca Azzali e Emilia Vida in Forza Italia”, i quali hanno compiuto “un atto di tradimento nei confronti degli elettori, dimostrando trasformismo e di essere dei voltagabbana”.