Incidente tra ambulanza e furgone, muore la paziente già soccorsa in un altro scontro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 – Tragedia sull’autostrada a Pisa. Una donna, paziente di un’ambulanza, è morta dopo l’Incidente che il mezzo di soccorso ha avuto con un furgone. La signora era stata da poco soccorsa in un un altro Incidente d’auto in cui era rimasta coinvolta fra Pisa Centro e Pisa Nord. Le sue condizioni erano già gravi. Il primo Incidente è avvenuto in autostrada: due le ambulanze intervenute più l’automedica. I mezzi di soccorso si sono a quel punto diretti verso Pisa. L’Incidente tra una delle ambulanze e il furgone è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Pisa Centro. Ad intervenire su questo secondo scontro fra il mezzo di soccorso e il furgone sono state tre ambulanze da Livorno (di Pubblica e Assistenza e Croce Rossa) più l’automedica. Per la donna già in condizioni critiche una nuova ambulanza ha provveduto al trasporto all’ospedale di Cisanello. Lanazione.it - Incidente tra ambulanza e furgone, muore la paziente già soccorsa in un altro scontro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 – Tragedia sull’autostrada a Pisa. Una donna,di un’, è morta dopo l’che il mezzo di soccorso ha avuto con un. La signora era stata da pocoin un und’auto in cui era rimasta coinvolta fra Pisa Centro e Pisa Nord. Le sue condizioni erano già gravi. Il primoè avvenuto in autostrada: due le ambulanze intervenute più l’automedica. I mezzi di soccorso si sono a quel punto diretti verso Pisa. L’tra una delle ambulanze e ilè avvenuto nei pressi del casello autostradale di Pisa Centro. Ad intervenire su questo secondofra il mezzo di soccorso e ilsono state tre ambulanze da Livorno (di Pubblica e Assistenza e Croce Rossa) più l’automedica. Per la donna già in condizioni critiche una nuovaha provveduto al trasporto all’ospedale di Cisanello.

Incidente tra ambulanza e furgone, muore la paziente già soccorsa in un altro scontro - Pisa, tragedia al casello. La donna era in trasferimento verso l'ospedale di Cisanello dopo il sinistro avvenuto in autostrada, fra Pisa Centro e Pisa Nord

