Giallo in centro trovato morto in casa in un lago di sangue | indaga la questura

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Reggio Emilia, 23 ottobre 2024 – È statosenza vita su un materasso adagiato a terra, con la testa in undivicino ad un mobiletto, in un appartamento di un palazzo popolare di via San Girolamo, al civico 18, in pienostorico. Una morte quella di Kemes Yazidi, 69 anni tunisino – regolare sul territorio e da quasi quarant’anni in Italia, ma senza fissa dimora – sulla quale magistratura eche hanno aperto un’inchiesta al momento senzati, vogliono fare luce e non lasciare nulla al caso. L’allarme è scattato intorno alle 13,30. A rinvenire il corpo è stato Sebastiano, un anziano coinquilino che condivideva l’abitazione di proprietà di Giuliano Chierici. Si tratta di un contesto difficile e di degrado.