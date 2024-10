Lanazione.it - Forte dei Marmi, il Grand hotel Imperiale venduto al super emiro per 40 milioni di euro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)dei, 23 ottobre 2024 – Il Granpassa in mano araba. La notizia era nell’aria da tempo ma nei giorni scorsi sarebbe stata ufficialmente sottoscritta la vendita del cinque stelle lusso ad uno degli emiri più influenti: Mohamed Ali Alabbar, laureato all’Università di Seattle, con un dottorato all’Università di Seattle e un dottorato alla Sun Moon University ma, soprattutto, presidente di un’infinità di businness group. Per rilevare albergo e annesso Remo beach avrebbe messo in campo 40di. Dopo poco più di un anno si conclude così la scommessa del LuxuryDevelopment Group, società di una famiglia russa che aveva affidato la gestione alla spagnola PanoramManagment e che assieme hanno già acquisito a Firenze Palazzo Castri 1874.