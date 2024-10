Lopinionista.it - Fondazione Vodafone lancia la “Skills Upload Jr. Challenge 2024”, iniziativa dedicata ai giovani

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) MILANO –hato oggi la “Jr.”, un’ai, che invita gli studenti di tutta Europa a sviluppare soluzioni innovative ai problemi quotidiani, utilizzando la tecnologia come fattore abilitante per un impatto positivo. Il tema della sfida di quest’anno sarà ‘Breaking the Digital Divide: Generating Inclusion through Digital Technology’, con gli studenti e le studentesse incoraggiati a creare soluzioni relative a tre degli Obiettivi di sviluppo sostenibile: istruzione di qualità (SDG 4), uguaglianza di genere (SDG 5) e città e comunità sostenibili (SDG 11). La sfida è aperta aitra i 6 e i 19 anni e ai loro insegnanti di nove Paesi europei (Germania, Albania, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Romania e Turchia).