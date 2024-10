Fedez fidanzato? Vittoria sbotta: “Falso” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Fedez è nuovamente nel ciclone del gossip. Diciamolo: non ne è mai uscito. Ma a rendere il rumors, polemica, è stata proprio lei, la ragazza citata da nientepopodimeno ché Gabriele Parpiglia. Il 16 ottobre scorso, il giornalista Gabriele Parpiglia, aveva rivelato sul suo profilo social che Fedez avrebbe ritrovato l’amore. A differenza delle relazioni occasionali degli ultimi mesi, questa volta sembrerebbe trattarsi di una frequentazione seria. Il cuore del rapper sarebbe sul serio occupato da un sentimento che ha il sapore di qualcosa di ufficiale? Fedez – Belve puntata di oggi 9 aprile. Crediti: Ansa – velvetgossipA questa domanda che in molti si son chiesti, a rispondere non è stato il rapper ma, bensì la ragazza che il suo nome è Vittoria Andena. Ragazza mora completamente, milanese ‘doc’ con un cognome ben noto negli ambienti dell’alta società del capoluogo lombardo. Velvetgossip.it - Fedez fidanzato? Vittoria sbotta: “Falso” Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è nuovamente nel ciclone del gossip. Diciamolo: non ne è mai uscito. Ma a rendere il rumors, polemica, è stata proprio lei, la ragazza citata da nientepopodimeno ché Gabriele Parpiglia. Il 16 ottobre scorso, il giornalista Gabriele Parpiglia, aveva rivelato sul suo profilo social cheavrebbe ritrovato l’amore. A differenza delle relazioni occasionali degli ultimi mesi, questa volta sembrerebbe trattarsi di una frequentazione seria. Il cuore del rapper sarebbe sul serio occupato da un sentimento che ha il sapore di qualcosa di ufficiale?– Belve puntata di oggi 9 aprile. Crediti: Ansa – velvetgossipA questa domanda che in molti si son chiesti, a rispondere non è stato il rapper ma, bensì la ragazza che il suo nome èAndena. Ragazza mora completamente, milanese ‘doc’ con un cognome ben noto negli ambienti dell’alta società del capoluogo lombardo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez fidanzato? Vittoria sbotta: “Falso” - Fedez è nuovamente nel ciclone del gossip. Diciamolo: non ne è mai uscito. Ma a rendere il rumors, polemica, è stata proprio ... (velvetgossip.it)

Flavio Insinna sta con i lavoratori Stellantis: “Voglio dare una mano, non viviamo nella giungla” - In un lungo video postato sui social, Flavio Insinna torna a parlare di temi sociali e lancia un appello in favore dei lavoratori di Stellantis: “Molte famiglie rischiano di perdere il lavoro, voglio ... (youmedia.fanpage.it)

Andrea Damante: “Tony Effe non è tra i miei amici veri. Io nel dissing di Fedez? Storie di ex fidanzate” - Andrea Damante, in lieve imbarazzo, risponde a una domanda relativa al legame tra Tony Effe e la sua ex compagna Giulia De Lellis ... (fanpage.it)