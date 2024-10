Evolution Fitness brilla alla Spartan Race di Malta: atleti premiati e nuovi obiettivi per il 2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 20 ottobre, il Parco Nazionale Ta’ Qali a Malta ha ospitato un evento di grande rilevanza nel panorama sportivo internazionale: la Spartan Race. A rappresentare l’italiana Evolution Fitness sono stati Antonio Mancinelli e Giovanni Mastrangelo, che si sono distinti per la loro determinazione e abilità, affrontando con successo un percorso di 10 chilometri e 25 ostacoli. L’evento non solo ha messo alla prova le capacità fisiche dei partecipanti, ma ha anche accolto appassionati di outdoor in cerca di sfide estreme. un evento internazionale di riferimento per gli sportivi La Spartan Race è conosciuta in tutto il mondo per le sue gare impegnative che combinano corsa e ostacoli. Quest’anno, l’appuntamento di Malta ha registrato la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, elevando il livello competitivo. Gaeta.it - Evolution Fitness brilla alla Spartan Race di Malta: atleti premiati e nuovi obiettivi per il 2025 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 20 ottobre, il Parco Nazionale Ta’ Qali aha ospitato un evento di grande rilevanza nel panorama sportivo internazionale: la. A rappresentare l’italianasono stati Antonio Mancinelli e Giovanni Mastrangelo, che si sono distinti per la loro determinazione e abilità, affrontando con successo un percorso di 10 chilometri e 25 ostacoli. L’evento non solo ha messoprova le capacità fisiche dei partecipanti, ma ha anche accolto appassionati di outdoor in cerca di sfide estreme. un evento internazionale di riferimento per gli sportivi Laè conosciuta in tutto il mondo per le sue gare impegnative che combinano corsa e ostacoli. Quest’anno, l’appuntamento diha registrato la partecipazione diprovenienti da diverse nazioni, elevando il livello competitivo.

