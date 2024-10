Lortica.it - Empatia una qualità rara e preziosa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Esistono persone che sembrano nate con una sensibilità speciale verso gli altri, capaci di percepire le emozioni e i bisogni altrui anche senza che vengano esplicitamente espressi. L’è unache consente di mettersi nei panni degli altri, di sentire ciò che provano, e di rispondere con gesti semplici ma profondi, come un bicchiere d’acqua portato a chi è ammalato. Ma non tutti possiedono questa capacità: per alcuni è una caratteristica naturale, mentre altri, anche con le migliori intenzioni, faticano a comprenderne l’importanza. A volte ci accorgiamo di quanto l’sia importante proprio nei momenti di fragilità, quando un piccolo gesto di attenzione può fare la differenza. Eppure, ci sono persone che, pur essendo vicine, non riescono a percepire il nostro bisogno, mantenendo una sorta di distanza emotiva.