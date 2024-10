Liberoquotidiano.it - "Dico che volevo tromb*** Mara Venier e sembra una guerra!": lo sfogo di Luca Barbareschi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una luci rosse, assolutamente scatenato. Parole, quelle pronunciate a Ballando con le Stelle - il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1 - rilanciate un po' ovunque. Già, perché suha confessato qualcosa di piccantissimo.  "A Sanremo ho bussato tutta la notte alla porta dipassare la notte con lei", aveva detto, ballerino nel forma di Viale Mazzini. Una rivelazione che ha fatto molto discutere e che ha generato anche qualche polemica, tanto che ora l'attore, ora in onda su Rai 2 con il programma Se mi lasci non vale, ha voluto chiarire quanto detto in precedenza in un'intervista a Diva e Donna. "Era chiaramente una battuta! Posso citarvi 32mila libri che ho letto, poichetrom****quasi che abbia deciso di dichiararealla Corea", ha tagliato corto.