Dal prefetto la medaglia d’onore per Luigi Coppetta Calzavara

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo ilCastrese De Rosa, insieme all’amministrazione comunale, ha consegnato lunedì 21 ottobre laper, deportato in Germania dal 1943 al 1945. Ha ritirato l’onorificenza il figlio Giorgio, che era accompagnato dalla moglie Iva Mazzotti. Erano presenti anche esponenti dell’associazione Wartime Friends., nato a Pianiga in provincia di Venezia il 16 marzo 1924, militare in Friuli, fu catturato dai tedeschi l’8 settembre 1943 e portato prigioniero in Germania. Dopo circa tre mesi fu dichiarato ufficialmente Imi, cioè Internato militare italiano. Dopo aver transitato nei campi di Buchenwald e Berlino fu poi trasferito a lavorare nelle industrie siderurgiche di Siegen-Weidenau, in particolare in una fonderia.