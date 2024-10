Crolla una parte di tetto, appartamento evacuato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grosseto, 23 ottobre 2024 – Una piccola porzione del tetto di un edificio di tre piani ha ceduto. È successo in via Nazario Sauro a Grosseto. I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per verificare la stabilità della copertura. Per fortuna al momento del distacco nessuna persona si trovava all’interno dell’appartamento sottostante alla parte di tetto Crollata. E dunque non si registrano feriti. A scopo precauzionale comunque la squadra dei vigili del fuoco e il funzionario tecnico intervenuto hanno provveduto a far evacuare l'appartamento in attesa delle verifiche necessarie. Lanazione.it - Crolla una parte di tetto, appartamento evacuato Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grosseto, 23 ottobre 2024 – Una piccola porzione deldi un edificio di tre piani ha ceduto. È successo in via Nazario Sauro a Grosseto. I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per verificare la stabilità della copertura. Per fortuna al momento del distacco nessuna persona si trovava all’interno dell’sottostante alladita. E dunque non si registrano feriti. A scopo precauzionale comunque la squadra dei vigili del fuoco e il funzionario tecnico intervenuto hanno provveduto a far evacuare l'in attesa delle verifiche necessarie.

