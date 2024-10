Abruzzo24ore.tv - Cerca di fermare una rissa con un coltello: due persone ferite, fermati tre uomini

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Teramo - Lite degenera in violenza con una serramanico: interviene un terzo uomo, ma finiscono feriti. Una violenta lite è scoppiata nella centrale piazza Roma, nei pressi della stazione ferroviaria, che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo e del Nor. Tresono statidopo che una discussione fra due di loro, scaturita per motivi apparentemente futili, è degenerata. Durante l'alterco, uno dei litiganti ha improvvisamente estratto una serramanico con una lama di 8 centimetri, minacciando di colpire l'altro. In un disperato tentativo dil'escalation, il terzo uomo coinvolto hato di sottrarre l'arma all’aggressore. Nel farlo, però, ha accidentalmente provocato lesioni sia a se stesso che a uno degli altri partecipanti.