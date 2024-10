Camera: Fontana incardina in Giunta nuova fase riforma regolamento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott (Adnkronos) - Dopo l'approvazione della seconda fase di riforma del regolamento, che sarà attiva dal 2025, il presidente Lorenzo Fontana ha convocato la Giunta per il regolamento per incardinare la nuova fase di riforma. Il presidente ha parlato di risultati certamente "non banali né scontati" ringraziando innanzitutto i relatori e tutti coloro che hanno cooperato ai lavori di riforma. Per la nuova fase rimarranno come relatori i deputati Federico Fornaro e Igor Iezzi e si aggiungerà il collega Angelo Rossi. Confermato anche il gruppo informale di lavoro che si è riunito per raccogliere le diverse sensibilità e preparare le riunioni. "Il cantiere della terza fase di riforma non si apre certo dall' anno zero -ha detto Fontana-. Il lavoro poggerà sull'esperienza acquisita e su solide basi istruttorie orientate a una maggiore razionalizzazione del lavoro parlamentare". Liberoquotidiano.it - Camera: Fontana incardina in Giunta nuova fase riforma regolamento Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott (Adnkronos) - Dopo l'approvazione della secondadidel, che sarà attiva dal 2025, il presidente Lorenzoha convocato laper ilperre ladi. Il presidente ha parlato di risultati certamente "non banali né scontati" ringraziando innanzitutto i relatori e tutti coloro che hanno cooperato ai lavori di. Per larimarranno come relatori i deputati Federico Fornaro e Igor Iezzi e si aggiungerà il collega Angelo Rossi. Confermato anche il gruppo informale di lavoro che si è riunito per raccogliere le diverse sensibilità e preparare le riunioni. "Il cantiere della terzadinon si apre certo dall' anno zero -ha detto-. Il lavoro poggerà sull'esperienza acquisita e su solide basi istruttorie orientate a una maggiore razionalizzazione del lavoro parlamentare".

