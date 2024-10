Borgomanero, sul palco del Rosmini lo spettacolo "@Cenerè2023" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, alle 20,45, al Teatro Rosmini di Borgomanero l'appuntamento è con lo spettacolo "@Cenerè2023" della compagnia teatrale Il Veliero di Borgosesia. Una commedia musicale adatta a un pubblico di tutte le età, che propone la celebre fiaba Cenerentola in chiave moderna.Lo Novaratoday.it - Borgomanero, sul palco del Rosmini lo spettacolo "@Cenerè2023" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre, alle 20,45, al Teatrodil'appuntamento è con lo"@" della compagnia teatrale Il Veliero di Borgosesia. Una commedia musicale adatta a un pubblico di tutte le età, che propone la celebre fiaba Cenerentola in chiave moderna.Lo

