Anm risponde a Nordio | Anche se scritte in francese i giudici sanno leggere le sentenze

"Il governo torni a parlare con la magistratura nei termini di un doveroso rispetto nella comunicazione istituzionale del Paese". Così il presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, a Sky Tg24, il quale ha Anche aggiunto in merito all'interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia europea: "Anche se sono scritte in francese, i giudici italiani sanno leggere le sentenze". Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni "chi ci guarda dall'esterno ha la sensazione che la magistratura sia messa nell'angolo".

